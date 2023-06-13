Белый дом: США по-прежнему выступают против вылазок Украины на российские территории

США по-прежнему выступают против вылазок Украины на российские территории, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома. "Оружие должно использоваться в пределах Украины, а не в России, конечно. Мы очень четко давали это понять", - сказала она. При этом представитель администрации ушла от ответа на вопрос о подрыве "Северных потоков". Жан-Пьер сказала лишь, что не может говорить о трубопроводе, и посоветовала обратиться по этому вопросу в Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддерживают "атаки внутри территории России", несмотря на совместные учения с украинскими военными. В мае на ряд населенных пунктов Белгородской области были совершены нападения. Власти региона сообщали, что на территорию РФ зашли украинские диверсионно-разведывательные группы.