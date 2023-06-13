Раскрыты последствия денонсации договора об Азовском море для России

Выход из договора об Азовском море пройдет для России без последствий, сообщил NEWS.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин . По его словам, против РФ могут быть введены новые санкции, однако они никак не отразятся на жизни в стране. Дандыкин подчеркнул, что Азовское море является внутренним морем Российской Федерации согласно всем референдумам.

Для нас последствий никаких не последует. На Западе, как и на Украине, к этому определенно отнесутся отрицательно, но это факт — порты там находятся под нашим контролем. Я допускаю, что в отместку что-то придумают, введут, может, новый пакет санкций, но их уже больше 10, и ожидалось, что нас уже не должно быть, по их пониманию, а мы есть. Там из-за этого тоже определенные проблемы уже нарастают, — подчеркнул Дандыкин.