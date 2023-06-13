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Ziet: США летом 2022 года предостерегали Украину от диверсий на "Северных потоках"

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. США пытались предостеречь "Украину от возможной диверсии" на "Северных потоках", это произошло "за несколько месяцев" до теракта. Об этом сообщила на своем сайте немецкая еженедельная газета Zeit со ссылкой на источники.

Ziet: США летом 2022 года предостерегали Украину от диверсий на "Северных потоках"
© Lenta.ru

Согласно ее данным, "ЦРУ в июне 2022 года предостерегало украинские ведомства" от таких действий.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Ранее в германских и американских СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам. При этом о какой-либо связи с Киевом не упоминалось ни разу.

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