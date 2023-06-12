В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после операции

Президент США Джо Байден перенес стоматологическую операцию без осложнений. В настоящее время он чувствует себя хорошо. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, которые приводит ТАСС, это была стандартная процедура, с которой сталкиваются многие люди.

Я могу подтвердить, что процедура была успешно завершена. Президент хорошо себя чувствует, он, конечно же, будет работать в своей резиденции сегодня вечером, — сказала Жан-Пьер.

По информации лечащего врача американского президента Кевина О’Коннора, Байден пожаловался на зубную боль 11 июня. Медики провели обследование и пришли к выводу о необходимости депульпирования больного зуба.

Ранее Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо. Вручив очередной диплом, президент США захотел покинуть сцену, однако, сделав два шага, споткнулся и упал.