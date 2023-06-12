Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что тема Украины исключена из повестки дня G20

На саммите Группы двадцати (G20) была исключена тема Украины. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. Он уточнил, что Индии удалось сместить фокус обсуждений саммита на проблемы развивающихся стран.

«Со временем начал укореняться нарратив о том, что конфликт [на Украине] и его последствия не должны затемнять или полностью отодвигать на второй план настоящие проблемы Глобального Юга», — сказал Джайшанкар. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что фокус внимания сместился на проблемы стран, которые страдают от нехватки ресурсов.

Однако, по его словам, серьезность украинского конфликта от исключения его обсуждения не преуменьшается. Джайшанкар заявил, что Индии удалось обратить внимание G20 и на другие мировые проблемы.