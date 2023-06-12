Стало известно, что папа римский написал в письме Зеленскому

Папа римский Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил желание помочь «его страдающему народу» и подтвердил готовность сделать все, чтобы «положить конец этой трагедии», рассказал папский посланник кардинал Маттео Дзуппи. По его словам, которые приводит издание La Repubblica, глава Римско-католической церкви желает скорейшего установления мира на Украине.

Мы должны способствовать установлению мира как можно быстрее, понять, что нужно, чтобы достичь его. <...> Я отправился в Киев, чтобы сказать: «Мы с вами и, как сможем, поможем прийти к миру», — рассказал Дзуппи.

Папский спецпредставитель, недавно вернувшийся из Киева, где встретился с Зеленским, рассказал, что теперь намерен посетить Москву, где его примут представители власти и РПЦ.

Дзуппи указал, что для Москвы ДНР и ЛНР являются частью России и в этом у нее противоположные позиции с Украиной, которая «борется за территориальную целостность». По словам кардинала, в Ватикане желают только того, чтобы этот спор был решен не при помощи оружия, а инструментами, которых до сих пор было недостаточно, чтобы избежать конфликта.