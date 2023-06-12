На встрече в формате Рамштайн намерены обсудить подготовку летчиков и техников Украины

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Подготовка украинских летчиков, техников и инженеров для обслуживания западных самолетов будет детально обсуждаться на очередной встрече контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока что о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции", - говорится в комментарии Резникова, опубликованном пресс-службой оборонного ведомства.

Он добавил, что включил в состав украинской делегации представителей Воздушных сил страны, которые курируют подготовку летчиков и логистические вопросы.

По словам Резникова, на заседании также обсудят вопросы, касающиеся систем противовоздушной обороны, снарядов, артиллерии и амуниции. Киев также хочет открыть совместные с Западом точки ремонта предоставленной техники. "Важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины вместе с партнерами, так и в дружественных пограничных странах", - указал министр.