Минюст США сообщил об обвинении двух россиян во взломе криптобиржи Mt. Gox в 2011 году

Минюст США сообщил, что в стране двум россиянам, Алексею Билюченко и Александру Вернеру, были предъявлены обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году. Об этом говорится на сайте министерства. "Билюченко и Вернер обвиняются в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов, полученных в результате взлома Mt. Gox в 2011 году. Билюченко предъявлено отдельное обвинение в Северном округе Калифорнии в сговоре с Александром Винником с целью управления незаконным обменом криптовалюты BTC с 2011 по 2017 год", - сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что российские власти будут разрабатывать общие правила учреждения и работы криптовалютных бирж вместо создания единой структуры. До этого стало известно, что Минюст США проводил расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет того, могла ли она использоваться гражданами России для обхода санкций и перевода денежных средств.