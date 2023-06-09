$82.64+0.5589.01+0.97

Минюст США сообщил об обвинении двух россиян во взломе криптобиржи Mt. Gox в 2011 году

Минюст США сообщил, что в стране двум россиянам, Алексею Билюченко и Александру Вернеру, были предъявлены обвинения во взломе криптовалютной биржи Mt. Gox в 2011 году. Об этом говорится на сайте министерства. "Билюченко и Вернер обвиняются в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов, полученных в результате взлома Mt. Gox в 2011 году. Билюченко предъявлено отдельное обвинение в Северном округе Калифорнии в сговоре с Александром Винником с целью управления незаконным обменом криптовалюты BTC с 2011 по 2017 год", - сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что российские власти будут разрабатывать общие правила учреждения и работы криптовалютных бирж вместо создания единой структуры. До этого стало известно, что Минюст США проводил расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет того, могла ли она использоваться гражданами России для обхода санкций и перевода денежных средств.

Минюст США сообщил об обвинении двух россиян во взломе криптобиржи Mt. Gox в 2011 году
© Газета.Ru
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители