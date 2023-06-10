FPV-дроны разгромили колонну ВСУ с техникой НАТО на Запорожском фронте

В Телеграм-канале "БОБР" (Беспилотный отряд быстрого реагирования) выложили эффектные кадры разгрома FPV-дронами колонны техники ВСУ на Запорожском фронте. Бойцам 42 мотострелковой дивизии удалось уничтожить более 10 целей, включая американские БТР.

Мы публикуем видео последовательного уничтожения техники. Дроны поразили несколько грузовых машин, бронеавтомобиль HMMWV, БТР М-113, БМП М2 Брэдли, танк Т-72 и другие цели.