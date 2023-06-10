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FPV-дроны разгромили колонну ВСУ с техникой НАТО на Запорожском фронте

В Телеграм-канале "БОБР" (Беспилотный отряд быстрого реагирования) выложили эффектные кадры разгрома FPV-дронами колонны техники ВСУ на Запорожском фронте. Бойцам 42 мотострелковой дивизии удалось уничтожить более 10 целей, включая американские БТР.

FPV-дроны разгромили колонну ВСУ с техникой НАТО на Запорожском фронте
© Российская Газета

Мы публикуем видео последовательного уничтожения техники. Дроны поразили несколько грузовых машин, бронеавтомобиль HMMWV, БТР М-113, БМП М2 Брэдли, танк Т-72 и другие цели.

Часть техники операторы-ассы смогли поразить в условиях противодействия РЭБ. Это первый зафиксированный на видео случай такого массового применения FPV-дронов в ходе СВО.

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