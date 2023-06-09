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В России предупредили о возможности ВСУ использовать биологическое оружие

Военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с Ura.ru Украины (ВСУ) могут использовать небольшие разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для переноски биологического оружия, таким образом распространяя смертельно опасные болезни среди российских солдат.

В России предупредили о возможности ВСУ использовать биологическое оружие
© Евгений Биятов / РИА Новости

Он уточнил, что маленькие разведывательные дроны, типа «Шершней», применяются в городской черте и использовались в боях за Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут), где шли бои за жилые дома и была необходимость понять, занял ли противник ту или иную квартиру или нет.

«Естественно, можно занести с помощью маленьких дронов какую-то смертельно-опасную болезнь на позиции противника и заразить военнослужащих с таким расчетом, что это потом приведет к серьезным заболеваниям», — заявил эксперт.

По его словам, бороться с такими беспилотниками тяжело, поскольку использование антидронового ружья против такого маленького БПЛА почти бессмысленно.

Ранее стало известно, что российские военные завладели оборудование ВСУ, которое необходимо для определения координат операторов БПЛА.

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