Военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с Ura.ru Украины (ВСУ) могут использовать небольшие разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для переноски биологического оружия, таким образом распространяя смертельно опасные болезни среди российских солдат.

Он уточнил, что маленькие разведывательные дроны, типа «Шершней», применяются в городской черте и использовались в боях за Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут), где шли бои за жилые дома и была необходимость понять, занял ли противник ту или иную квартиру или нет.