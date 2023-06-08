Аксенов: поставляющим оружие Украине странам нужно прекратить поставлять газ и нефть

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что странам, которые поставляют Украине различное вооружение, в том числе танки, в качестве ответной меры нужно прекратить поставлять российские газ и нефть. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Крым 24", передает РИА Новости. "Поставили танки - отключаем газ, нефть - все, до свидания. Не надо, чтобы авиация летала. Для них должен быть водораздел: поставляешь оружие - все, до свидания", - сказал глава Крыма. Как считает Аксенов, необходимо оценивать любую страну, поставляющую на Украину оружие, как участницу конфликта. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые поставки вооружений Украине со стороны Запада приведут к дальнейшему нагнетанию напряженности. 1 июня стало известно, что Европейский парламент поддержал законопроект о наращивании и ускорении производства боеприпасов и ракет в ЕС. Закон направлен на ускорение поставок боеприпасов и ракет Украине, а также и на поддержку пополнения оборонных арсеналов государств-членов союза.