Пушилин заявил, что ВСУ пытались "проломить" линию обороны в ДНР, но ВС РФ отразили атаку

Вооруженные силы Украины пытались проломить линию обороны в Донецкой народной республики (ДНР) с использованием большого количества техники, но силы РФ успешно отразили атаку. Об этом заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. Продвижение российских военных в настоящее время происходит в очень сложных обстоятельствах в связи с поставками украинской армии новой техники, и не без потерь, рассказал Пушилин. "Но эти потери несопоставимы с потерями противника, которые украинский режим, вооруженные формирования Украины понесли на разных участках фронта, пытаясь сейчас проломить нашу линию обороны", - сказал он и уточнил, что это касается потерь не только личного состава, но и техники. По его словам, ВСУ задействовали бронированные машины Leopard, самолеты и вертолеты, достаточно большое количество Leopard было уничтожено. Он также заявил, что российские военные рассказывают, "что такого количества единомоментно техники не видели, которая сразу задействовалась". 7 июня Минобороны России сообщило о неудавшейся попытке ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска.