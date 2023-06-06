Шойгу: ВСУ переходят к обороне на правом берегу Днепра

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к сооружению оборонительных позиций на правом берегу Днепра.

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По его словам, ВСУ переходят к обороне.

6 июня министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Украина предприняла попытку давно обещанного контрнаступления за последние трое суток. Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления украинских войск.

Также Шойгу сообщил, что во время отражения наступления Вооруженных сил Украины погиб 71 российский военный.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявляла, что Вооруженные силы Украины переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях.