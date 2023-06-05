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Молдавия и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Молдавия и Украина намерены подписать двустороннее соглашение о строительстве моста через Днестр в районе города Ямполь. Об этом заявила президент республики Майя Санду в понедельник на пресс-конференции, посвященной прошедшему 1 июня саммиту Европейского политического сообщества.

"Согласно договоренностям, достигнутым в ходе саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ближайшее время будет подписано соглашение о строительстве моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населенных пунктов Косэуцы - Ямполь", - сказала Санду.

В мае 2022 года правительство Молдавии уже утвердило соглашение с Украиной, по которому предполагалось построить этот мост. В решении кабмина говорилось, что дорожное сооружение длиной 641 м соединит Молдавию с шоссе между украинскими городами Могилев-Подольский - Ямполь - Крыжополь - Бершадь - Умань.

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