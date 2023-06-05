Молдавия и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Молдавия и Украина намерены подписать двустороннее соглашение о строительстве моста через Днестр в районе города Ямполь. Об этом заявила президент республики Майя Санду в понедельник на пресс-конференции, посвященной прошедшему 1 июня саммиту Европейского политического сообщества.

"Согласно договоренностям, достигнутым в ходе саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ближайшее время будет подписано соглашение о строительстве моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населенных пунктов Косэуцы - Ямполь", - сказала Санду.