В Белом доме заявили о планах Украины перейти в контрнаступление летом
В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом.
Об этом сообщило РИА Новости.
В вашингтонской администрации заявили, что «находятся в контакте» с Киевом с начала планирования.
Также США анонсировали новые поставки вооружений Украине.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что глава киевского террористического режима Владимир Зеленский рассказал ему о планах контрнаступления украинских боевиков.
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.
Он отметил, что украинская армия сталкивается с нехваткой военнослужащих.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в ответ на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о наступлении пообещал его «встретить и похоронить».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что к данному контрнаступлению надо относиться с вниманием, но «без каких-либо серьёзных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения».