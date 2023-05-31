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В Белом доме заявили о планах Украины перейти в контрнаступление летом

В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом.

В Белом доме заявили о планах Украины перейти в контрнаступление летом
© DPA/TACC

Об этом сообщило РИА Новости.

В вашингтонской администрации заявили, что «находятся в контакте» с Киевом с начала планирования.

Также США анонсировали новые поставки вооружений Украине.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что глава киевского террористического режима Владимир Зеленский рассказал ему о планах контрнаступления украинских боевиков.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер усомнился в том, что Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление.

Он отметил, что украинская армия сталкивается с нехваткой военнослужащих.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ответ на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о наступлении пообещал его «встретить и похоронить».

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что к данному контрнаступлению надо относиться с вниманием, но «без каких-либо серьёзных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения».

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