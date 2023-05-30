В Грузии обещают рассмотреть вопрос целесообразности авиасообщения с РФ после вступления в ЕС

Власти Грузии будут принимать решения, отвечающие общеевропейским интересам, только после завершения евроинтеграции, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает грузинский "Первый канал". По его словам, это касается и вопроса целесообразности авиасообщения с Россией. "Грузия пока не является членом ЕС Когда у нас будет статус, и мы станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые отвечают общим интересам", - пояснил Каладзе. Как указал генсек "Грузинской мечты", в настоящее время Грузия является независимой и суверенной страной, которая лишь стремится в Евросоюз. Он также добавил, что государство желает евроинтеграции, но не собирается вводить санкции против России. Ранее сообщалось, что посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский выразил сожаление в связи с возобновлением авиасообщения Тбилиси с Москвой. По его словам, подобную реакцию согласовали все 27 государств-членов ЕС.