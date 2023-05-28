$79.97-0.0285.92+0.04

Депутат Шеремет напомнил сенатору США Грэму поговорку о ветре и буре

Американскому сенатору Линдси Грэму стоит вспомнить поговорку ветре и буре. Так ответил член Государственной думы Михаил Шеремет члену Сената США после его слов об "инвестициях в смерть русских", сообщает РИА Новости. "Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их "буря в пустыне", это будет наша буря в Вашингтоне", - заявил депутат. Он назвал сенатора Линси Грэма и президента Украины Владимира Зеленского "фриками", отметив, что подобные высказывания лишь "приближают нашу скорую победу". Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива назвал заявление американского сенатора Линдси Грэма подтверждением истинных мотивов Вашингтона. Накануне на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил: "Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, отметил, что "трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов".

Депутат Шеремет напомнил сенатору США Грэму поговорку о ветре и буре
© Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий