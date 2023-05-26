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Командующий армией Судана попросил генсека ООН Гутерриша заменить представителя страны

Командующий армией Судана и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан попросил заменить представителя своей страны в ООН у генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на письмо аль-Бурхана Гутерришу. "Присутствие Пертеса во главе миссии ООН в Судане не способствует выполнению ее задач и стало источником негативных последствий для ООН", - говорится в письме командующего армией Судана. Отмечается, что аль-Бухран считает, что специальный представитель генерального секретаря ООН "дезинформировал ООН, утверждая, что существует консенсус между суданскими сторонами по рамочному соглашению об урегулированию в стране". Ранее Министерство обороны Судана приняло решение призвать на службу солдат и офицеров резерва возрастом не старше 65 лет. 20 мая сообщалось, что стороны вооруженного конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней. Уточняется, что суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) подписали в саудовском городе Джидда соглашение о гуманитарном перемирии. Оно вступит в силу через 48 часов после подписания.

Командующий армией Судана попросил генсека ООН Гутерриша заменить представителя страны
© Газета.Ru
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