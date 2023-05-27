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Захарова заявила об отсутствии интереса США и Украины к Африке

Захарова заявила об отсутствии интереса США и Украины к Африке
© globallookpress.com

Украина при полной поддержке Запада игнорирует интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится на сайте министерства.

«Сегодня российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле буквально сражаются за то, чтобы включать в "черноморскую инициативу" в первую очередь сухогрузы, направляющиеся в Африку», — отметила она.

В свою очередь, украинские власти настаивают на регистрации наиболее крупных судов, ориентируясь на получение максимальной выгоды.

Кроме того, по словам Захаровой, Запад не интересуют поставки аммиака в Африку для производства необходимых удобрений. Россия готова без промедления запустить аммиакопровод Тольятти–Одесса, но Киев тормозит этот процесс, подчеркнула дипломат.

В феврале в МИД России заявили, что Украина недобросовестно выполняет обязательства по зерновой сделке, а потому местным властям не стоит выдавать стремление к выгоде за заботу о беднейших странах Азии, Африки и Латинской Америки и борьбу с мировым голодом. Подчеркивалось, что доля поставок зерна, вывозимого с Украины, снижается. По крайней мере в беднейшие страны доезжает до 2,7 процента зерновых.

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