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3 часа назад

Fitch пересмотрит рейтинг дефолта США с перспективой понижения

ТК «Звезда»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings собирается пересмотреть рейтинг дефолта США в иностранной валюте. На данный момент он находится на уровне ААА. Агентство рассматривает перспективу его понижения.

Fitch пересмотрит рейтинг дефолта США с перспективой понижения
Фото: Petr Svarcimage, BROKER.com, GlobalLookPressPetr Svarcimage, BROKER.com, GlobalLookPress

«Rating Watch Negative отражает растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга», - приводит RT сообщение агентства Fitch.

Вероятно, что Америка решит свои сложности до того момента, когда США больше не смогут выполнять свои обязательства.

Ранее стало известно, что Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с «ССС» до «С» и Белоруси до «ограниченного дефолта».

Конфликты,Fitch Ratings,
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