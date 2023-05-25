Fitch пересмотрит рейтинг дефолта США с перспективой понижения

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings собирается пересмотреть рейтинг дефолта США в иностранной валюте. На данный момент он находится на уровне ААА. Агентство рассматривает перспективу его понижения.

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«Rating Watch Negative отражает растущую политическую предвзятость, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия лимита долга», - приводит RT сообщение агентства Fitch.

Вероятно, что Америка решит свои сложности до того момента, когда США больше не смогут выполнять свои обязательства.