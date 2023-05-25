В селе в Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся бомбу

В населенном пункте Калинино в Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ-500. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По словам источников, снаряд был найден вечером 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая», — отмечается в публикации.

Сообщается, что в данный момент территория оцеплена, там выставили охрану, на место должны прибыть саперы и взрывотехники.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что во время обстрела села Козинка и международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Грайворон» в Белгородской области ранения получили шесть человек.