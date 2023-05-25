В селе в Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся бомбу

Baza: неразорвавшуюся бомбу ФАБ-500 обнаружили в селе Калинино в Белгородской области
В населенном пункте Калинино в Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ-500. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«По словам источников, снаряд был найден вечером 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая», — отмечается в публикации.
Сообщается, что в данный момент территория оцеплена, там выставили охрану, на место должны прибыть саперы и взрывотехники.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что во время обстрела села Козинка и международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Грайворон» в Белгородской области ранения получили шесть человек.
24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли пограничный переход в селе Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, в результате обстрела пострадала женщина 85 лет. Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.