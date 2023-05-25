$79.97-0.2086.20-0.35

Baza: неразорвавшуюся бомбу ФАБ-500 обнаружили в селе Калинино в Белгородской области

В населенном пункте Калинино в Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу ФАБ-500. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В селе в Белгородской области обнаружили неразорвавшуюся бомбу
© РИА Новости

«По словам источников, снаряд был найден вечером 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая», — отмечается в публикации.

Сообщается, что в данный момент территория оцеплена, там выставили охрану, на место должны прибыть саперы и взрывотехники.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что во время обстрела села Козинка и международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Грайворон» в Белгородской области ранения получили шесть человек.

24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли пограничный переход в селе Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, в результате обстрела пострадала женщина 85 лет. Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий