Белый дом: Конгресс не подавал сигналов о готовности одобрить продажу F-16 Турции

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Конгресс США еще не подавал американской администрации сигнал о готовности разрешить поставку Турции истребителей F-16. В ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал следующее: "Нет, мне не известно ни о каких гарантиях того или иного". По его словам, позиция американского лидера Джо Байдена также не изменилась касательно вопроса о поставках Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-16. Он подчеркнул, что желание Байдена двигаться вперед по данному вопросу остается прежним. Тем временем, как напоминает Общественная служба новостей, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неприемлемости того, что Соединенные Штаты превращают вопрос вступления Швеции в НАТО в условие для продажи истребителей F-16 Анкаре.