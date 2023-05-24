Заявка кандидата в президенты США Десантиса подана в избирком

Комитет по выдвижению губернатора Флориды Рона Десантиса кандидатом на выборах американского президента подал заявку в избирательную комиссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ избиркома.

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"Кандидат Десантис от республиканской партии претендует на пост президента", - сказано в заявке.

Ранее сообщалось, что 20-летний студент Джек Суини, который был заблокирован в сервисе микросообщений Twitter за публикацию в режиме онлайн местонахождения бизнесмена Илона Маска, теперь отслеживает передвижения губернатора американского штата Флориды Рона Десантиса.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что губернатор штата Флорида должен объявить о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.