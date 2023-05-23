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Песков назвал актуальными старые высказывания Путина о борьбе с терроризмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что старые высказывания главы российского государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом являются актуальными и сегодня. Об этом он сказал в комментарии ТАСС. "Все сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х — "Газета.RU") имеет актуальность и сейчас", — отметил представитель Кремля, комментируя такие высказывания российского президента в отношении террористов, как "мочить в сортире". Отвечая на вопрос, считает ли Кремль необходимым ужесточать риторику против диверсантов на фоне их атаки на Белгородскую область, он отметил, что "дело не в риторике, а в действиях". Ранее Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявлял, что вторгшиеся 22 мая в Белгородскую область были украинскими боевиками. На вопрос о том, известно ли сколько диверсантов проникло в Белгородскую область, пресс-секретарь президента РФ отвечать не стал. Представитель Кремля также отметил, что вторжение украинских диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность.

Песков назвал актуальными старые высказывания Путина о борьбе с терроризмом
© Алексей Майшев/РИА Новости
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