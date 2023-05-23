$80.17+0.2386.55+0.05

Боррель заявил, что проблема с блокировкой Венгрией транша помощи Украине будет решена

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС сообщил, что Венгрия продолжает блокировать выделение нового транша помощи для Украины из Европейского фонда мира и пообещал, что эта проблема будет решена. Об этом заявил , передает ТАСС. "К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать [выделение нового транша помощи], но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине", — сказал Боррель. Глава евродипломатии также сообщил, что некоторые страны, включая Польшу, начали готовить украинских пилотов для управления американскими истребителями F-16. В марте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС перевел Украине очередной транш на сумму €1,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи.

Боррель заявил, что проблема с блокировкой Венгрией транша помощи Украине будет решена
© Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий