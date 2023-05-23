Боррель заявил, что проблема с блокировкой Венгрией транша помощи Украине будет решена

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС сообщил, что Венгрия продолжает блокировать выделение нового транша помощи для Украины из Европейского фонда мира и пообещал, что эта проблема будет решена. Об этом заявил , передает ТАСС. "К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать [выделение нового транша помощи], но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине", — сказал Боррель. Глава евродипломатии также сообщил, что некоторые страны, включая Польшу, начали готовить украинских пилотов для управления американскими истребителями F-16. В марте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС перевел Украине очередной транш на сумму €1,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи.