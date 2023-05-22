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Спикер Рады Стефанчук заявил, что Украина просит Швецию передать ВСУ истребители Gripen

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что украинские власти просят Швецию передать украинской армии истребители Gripen. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Рады. Стефанчук провел встречу с госсекретарем шведского МИД Яном Кнутссоном, в ходе которой поблагодарил Швецию за всестороннюю помощь Украине. Отдельно они обсудили выполнения рекомендаций Европейской комиссии Украиной, от которых зависит членство страны в ЕС. "В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen", - пояснил Стефанчук. Ранее аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк говорил, что шведский Saab JAS 39 Gripen стал бы лучшим истребителем, который могли бы поставить страны Запада для Украины. Американские F-16 не столь подошли бы из-за огромных воздухозаборников самолета, что повышает требования к взлетно-посадочным полосам.

Спикер Рады Стефанчук заявил, что Украина просит Швецию передать ВСУ истребители Gripen
© Газета.Ru
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