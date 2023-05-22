МО РФ: российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Станислава Херсонской области

Минобороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации в районе населенного пункта Станислав Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, в течение минувших суток на Херсонском направлении было уничтожено более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, пушка "Гиацинт-Б" и гаубица "Мста-Б", принадлежащие ВСУ. Всего с начала специальной военной операции было уничтожено 428 самолетов, 235 вертолетов и 4262 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 9257 танков и бронемашин и другой техники украинской армии, уточнили в оборонном ведомстве. Днем ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский рассказал, что российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской армии на Купянском направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны ВСУ.