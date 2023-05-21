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В Софии облили здание представительства ЕС красной краской

Многотысячная антивоенная акция под лозунгом «Болгария — зона мира» прошла в воскресенье в болгарской столице и других городах страны.

В Софии облили здание представительства ЕС красной краской
© BFM.RU

Как сообщает ТАСС, выступающие настаивали, чтобы Болгария оставалась в зоне мира и не принимала участия в военных конфликтах, требовали закрытия военных баз НАТО, и выступали против евроатлантической ориентации страны.

Митингующие настаивали на суверенитете страны в вопросах внешней политики.

Участники шествия в Софии закидали краской здание и яйцами представительство Европейской комиссии, чтобы Брюссель не вмешивался в дела страны.

Антивоенная демонстрация заблокировала движение в центре города на полчаса.

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