В Софии облили здание представительства ЕС красной краской

Многотысячная антивоенная акция под лозунгом «Болгария — зона мира» прошла в воскресенье в болгарской столице и других городах страны.

Как сообщает ТАСС, выступающие настаивали, чтобы Болгария оставалась в зоне мира и не принимала участия в военных конфликтах, требовали закрытия военных баз НАТО, и выступали против евроатлантической ориентации страны.

Митингующие настаивали на суверенитете страны в вопросах внешней политики.

Участники шествия в Софии закидали краской здание и яйцами представительство Европейской комиссии, чтобы Брюссель не вмешивался в дела страны.