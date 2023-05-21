Генсек ООН Гутерриш не ответил, ведут ли попытки Украины получить F-16 к эскалации конфликта

Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции на полях саммита "Большой семерки" (G7) не стал отвечать на вопрос журналистов о том, станет ли попытка Киева получить истребители F-16 причиной эскалации конфликта, передает РИА Новости. "Что касается вопроса по Украине, то я являюсь генсекретарем ООН, а не генеральным секретарем G7", - сказал он. На уточняющий вопрос корреспондента, "хорошо это или плохо", Гутерриш заявил, что он считает важным "достижение справедливого мира, который будет основан на букве закона и Уставе ООН и уважении территориальной ценности". Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что участие ФРГ в вероятной поставке многофункциональных легких истребителей F-16 на Украину даже не обсуждается. В свою очередь, глава Министерства внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского союза предоставить Украине западные истребители на заседании совета глав МИД объединения. Он отметил, что это решение станет "лучшей инвестицией" в безопасность всего региона.