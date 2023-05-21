Белый дом: Команда Маккарти своими предложениями отбросила назад переговоры по госдолгу
Команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме американского госдолга. С таким заявлением в субботу выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, команда республиканцев представила предложения, которые стали большим шагом назад и содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса, передает РИА Новости.
Президент США Джо Байден вновь и вновь выдвигал предложения по сокращению дефицита бюджета: от ограничения расходов до сокращения прибылей крупных фармкомпаний и закрытия налоговых лазеек для нефтегазовых предприятий, отметила Жан-Пьер. Она подчеркнула, что представители администрации готовы встречаться с членами конгресса по проблеме госдолга в любое время.
Лишь республиканское руководство, не президент или демократы, угрожает впервые в истории США привести страну к дефолту, если не будут выполнены радикальные однопартийные требования, добавила пресс-секретарь.
Между тем, Байден уверен в том, что сможет договориться с Конгрессом о повышении потолка американского госдолга, поскольку законодатели понимают, чем это может грозить. Он также подчеркивал, что дефолта Америки не будет.