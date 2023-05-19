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Патрушев: украинская разведка пытается все активнее действовать на территории России

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Украинская разведка и диверсанты, а также международные террористы пытаются все активнее действовать на территории России, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

Открывая встречу, он предложил обсудить вопросы безопасности на критически важных объектах и в местах скопления людей.

"Данный вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур", - указал Патрушев.

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