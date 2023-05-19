Патрушев: украинская разведка пытается все активнее действовать на территории России

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Украинская разведка и диверсанты, а также международные террористы пытаются все активнее действовать на территории России, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.