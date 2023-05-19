Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии вместе противостоять "цветным революциям"

"Мы должны совместно осуществлять глобальную инициативу в области безопасности, решительно выступать против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран региона, попыток провоцировать "цветные революции", поддерживать нулевую терпимость к "трем силам" [экстремизм, сепаратизм и терроризм] и стремиться решать дилеммы региональной безопасности", - приводит его слова агентство Xinhua.