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В России раскрыли главную цель Запада на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации рассказал, какими целями руководствуется Запад на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В России раскрыли главную цель Запада на Украине
© Eduardo Munoz / Reuters

Дипломат раскрыл главную цель коллективного Запада на Украине и заявил, что страны руководствуются не ценностями гуманизма, а стремлением победить Россию.

«Цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками. И это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности — используя Украину как полигон, затягивать конфликт "до последнего украинца" в стремлении нанести России "стратегическое поражение», — обвинил он.

Небензя добавил, что поставки вооружений Украине требуют миллиарды долларов из выплат налогоплательщиков, которые поступают на счета западного военно-промышленного комплекса.

Ранее Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений Украины. По его мнению, растущий поток оружия, поставляемого Киеву, свидетельствует о желании НАТО добиться эскалации конфликта.

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