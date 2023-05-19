В России раскрыли главную цель Запада на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации рассказал, какими целями руководствуется Запад на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Дипломат раскрыл главную цель коллективного Запада на Украине и заявил, что страны руководствуются не ценностями гуманизма, а стремлением победить Россию.
«Цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками. И это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности — используя Украину как полигон, затягивать конфликт "до последнего украинца" в стремлении нанести России "стратегическое поражение», — обвинил он.
Небензя добавил, что поставки вооружений Украине требуют миллиарды долларов из выплат налогоплательщиков, которые поступают на счета западного военно-промышленного комплекса.
Ранее Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений Украины. По его мнению, растущий поток оружия, поставляемого Киеву, свидетельствует о желании НАТО добиться эскалации конфликта.