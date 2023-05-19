В России раскрыли главную цель Запада на Украине

«Цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками. И это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности — используя Украину как полигон, затягивать конфликт "до последнего украинца" в стремлении нанести России "стратегическое поражение», — обвинил он.