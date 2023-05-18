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МИД РФ: Москва ответит на требования Чехии оплатить аренду участков российского посольства

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на требования Чехии заплатить за аренду земельных участков российского посольства. Об этом сообщает ТАСС.

МИД РФ: Москва ответит на требования Чехии оплатить аренду участков российского посольства
© Газета.Ru

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага потребует от Москвы перечислить средства за аренду земельных участков в стране, находящихся в пользовании дипмиссии РФ. Глава МИД Чехии Ян Липавский добавил, что речь идет об аренде участков за предыдущие три года.

«Конечно», — сказала Захарова, отвечая на вопрос, предпримет ли Москва ответные шаги, если Прага примет такое решение.

17 мая Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что банковские счета представительств страны в России заморожены и не могут быть использованы. Финский президент Саули Ниинисте заявил, что заморозка банковских счетов дипмиссии страны в России выходит за рамки аналогичных мер, применяемых в ограничении российского посольства.

Захарова же в свою очередь ответила на это, что Россия ввела зеркальные ограничения на использование счетов финским посольством.

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