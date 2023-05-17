Австралия отменила саммит лидеров четырех стран после отказа Байдена от визита

Премьер-министр Австралии заявил об отмене саммита лидеров четырех стран после отказа Байдена
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в среду, что запланированный на следующую неделю саммит лидеров четырех стран - США, Индии, Австралии и Японии в Сиднее отменен после того, как президент Джо Байден отказался от своего австралийского визита. Об этом сообщает CNN.
Байден вместе с Альбанезе, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Японии Кисидой Фумио 24 мая должны были принять участие в третьем по счету саммите лидеров неформальной группы безопасности Quad.
Глава Белого дома планировал поехать в Сидней в рамках недельного турне по Азии, которое должно было начаться в японской Хиросиме на встрече лидеров Большой семерки (G7) и включать остановку в Папуа-Новой Гвинее.
"Встреча лидеров Quad не состоится в Сиднее на следующей неделе. Тем не менее, у нас будет встреча в Японии", - сказал Альбанезе, добавив, что все четыре лидера будут в Хиросиме в эти выходные, но время их встречи пока не определено.
Байден отправится в Японию в среду, но он отменил дополнительные этапы поездки из-за продолжающихся в Вашингтоне переговоров о потолке долга, подтвердил Белый дом во вторник. Формально известный как Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности, Quad в последние годы пытается приобрести все большее влияние, поскольку США стремятся активизировать свои связи в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.