Австралия отменила саммит лидеров четырех стран после отказа Байдена от визита

"Встреча лидеров Quad не состоится в Сиднее на следующей неделе. Тем не менее, у нас будет встреча в Японии", - сказал Альбанезе, добавив, что все четыре лидера будут в Хиросиме в эти выходные, но время их встречи пока не определено.