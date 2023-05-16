AP: Совет Европы обсудит механизм привлечения РФ к ответственности за конфликт на Украине

Лидеры европейских стран примут участие в саммите Совета Европы (СЕ) в Исландии 16 и 17 мая, где обсудят создание механизма для привлечения России к ответственности за происходящее на Украине. Об этом сообщает Associated Press (AP). По информации агентства, к завершению саммита политики хотят иметь наброски системы, "которая позволит создать реестр всего ущерба, уже причиненного российскими войсками, чтобы позже Москва могла быть привлечена к ответственности и выплатить компенсации пострадавшим". В СЕ надеются, что США, которые имеют статус наблюдателя на саммите, поддержат эту инициативу. "Реестр - это лишь одна из ряда международных инициатив, созданных для обеспечения ответственности за преступления, совершенные на Украине", - цитирует агентство премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Создание специального трибунала для привлечения РФ к ответственности поддержала также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечает АП. На саммите также будет обсуждаться положение детей, которые были перемещены с Украины. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны Запада, отправляя вооружения на Украину, стремятся снять с себя ответственность за происходящий кризис.