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Генерал США Марк Хертлинг: ВСУ долго готовятся к контрнаступлению из-за высоких рисков

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг разъяснил в статье для газеты The Washington Post, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начинают контрнаступление. Он отметил, что наступление требует больших сил, точной стрельбы и надежных линий снабжения. Поэтому, по словам Хертлинга, ВСУ требуется время на подготовку. Генерал также уточнил, что украинские войска ранее не сталкивались с такими масштабными операциями. "Даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно сложно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки", — сказал Хертлинг. Он уточнил, что даже для элитных подразделений армии США это был бы серьезный вызов. Генерал также добавил, что когда украинским солдатам прикажут продвигаться вперед, отозвать их уже не выйдет. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер усомнился в способности ВСУ начать контрнаступление.

Генерал США Марк Хертлинг: ВСУ долго готовятся к контрнаступлению из-за высоких рисков
© Газета.Ru
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