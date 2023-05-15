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Бразилия заявила о готовности поддержать урегулирование конфликта на Украине

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью телеканалу CNN Украине, присоединившись к тем странам, которые уже поддерживают контакт с Киевом и Москвой.

Бразилия заявила о готовности поддержать урегулирование конфликта на Украине
© Lenta.ru

«Мы готовы присоединиться к другим странам, которые контактировали с обеими сторонами, и продвигать некий вид обсуждений, которые приведут к прекращению огня, приведут к переговорам о мире», — заявил он, подчеркнув необходимость обеих сторон сесть за стол переговоров.

Глава МИД уточнил, что Бразилиа стремится убедить Россию и Украину в том, что им необходимо прекратить военные действия и найти возможность договориться друг с другом.

Ранее стало известно, что бразильская сторона захотела избежать ситуации с принятием итоговой расширенной декларации участников саммита G7 («Большой семерки»), носящей антироссийский характер.

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