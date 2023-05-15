Губернатор Гладков: Под массированный обстрел ВСУ попали поселки в Белгородской области

Глава региона написал в своем Telegram-канале, что были повреждены электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка, у местной базы отдыха выбиты окна и посечены заборы. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и восстановлением электричества. Пострадавших нет.