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Губернатор Гладков: Под массированный обстрел ВСУ попали поселки в Белгородской области

Населенные пункты Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков: Под массированный обстрел ВСУ попали поселки в Белгородской области
© Деловая газета "Взгляд"

Глава региона написал в своем Telegram-канале, что были повреждены электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка, у местной базы отдыха выбиты окна и посечены заборы. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и восстановлением электричества. Пострадавших нет.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.

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