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В СПЧ предложили пересмотреть доктрину прав человека в России

Глава Совета по правам человека (СПЧ) и развитию гражданского общества Валерий Фадеев в разговоре с «Известиями» Россия нуждается в изменении подхода к правам человека.

В СПЧ предложили пересмотреть доктрину прав человека в России
© Нина Зотина / РИА Новости

«К сожалению, доктрина прав человека довольно давно стала использоваться Западом для вмешательства в дела других стран. (...) Сейчас вмешательство сплошь и рядом, примеров очень много», — отметил Фадеев.

По его мнению, всеобщая декларация прав человека, которую разработали на Западе, содержит в себе идеологию автономного индивида. Этот подход не подходит России в связи с региональными особенностями, подчеркнул он.

Ранее глава СПЧ Фадеев предложил регулировать деятельность Telegram-каналов по примеру СМИ.

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