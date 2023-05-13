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«Укрэнерго»: Япония закупит для Украины энергооборудование на $40 млн

Японское правительственное агентство международного сотрудничества JICA закупит для Украины оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около $40 млн.

«Укрэнерго»: Япония закупит для Украины энергооборудование на $40 млн
© globallookpress.com

Об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«В рамках грантового соглашения между правительством Украины и японским агентством международного сотрудничества (JICA), для «Укрэнерго» будет закуплено и передано оборудование для подстанций на сумму... около $40 млн», — сказано в заявлении в Telegram-канале компании.

Ранее главы министерств финансов Японии и США Сюнъити Судзуки и Джанет Йеллен на полях встречи стран G7 в Ниигате обсудили макроэкономику и санкции против России.

17 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина планирует закупить энергетическое оборудование на сумму более €100 млн.

4 мая в «Укрэнерго» сообщили, что энергетическое оборудование операторов распределительных систем повреждено в четырёх регионах Украины.

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