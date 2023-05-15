Reuters: страны G7 объявят о расширении энергетических и экспортных санкций против России

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Лидеры стран G7 («Большой семерки») на саммите в Японии планируют объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России, а также об ограничениях экспорта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, новые меры будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба энергетическому сектору России, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы России».

Американские чиновники ожидают объявления «семерки» об изменении правил экспорта в Россию. В материале также сказано, что администрация президента США Джо Байдена «ранее добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям». Вашингтон хочет, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые наиболее важны для оборонного потенциала России.

14 мая газета Financial Times сообщила, что Евросоюз и страны «Большой семерки» планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее лишь сократила поставки. По информации издания, соответствующее заявление может быть принято на саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая. Такая же мера рассматривается в качестве компонента в 11 пакете антироссийских санкций ЕС.