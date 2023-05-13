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Эрдоган ззаявил, что готов покинуть пост президента, если проиграет на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов покинуть пост в случае проигрыша на выборах. Об этом сообщает ТАСС. Он пояснил, что его правительство пришло к власти в стране демократическим путем, поэтому Эрдоган готов сделать все необходимое для демократии. "Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах", - поделился действующий президент. Президентские выборы состоятся в Турции 14 мая. Ранее Эрдоган говорил, что не может допустить, чтобы турецкая оппозиция нападала на Россию. По его словам, сегодня отношения Анкары с Москвой не менее важны, чем с американской столицей. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что, по его мнению, кандидат в президенты страны от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в намеченные на 14 мая выборы из-за осознания скорого поражения.

Эрдоган ззаявил, что готов покинуть пост президента, если проиграет на выборах
© Газета.Ru
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