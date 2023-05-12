Медведев назвал "вопросом будущего" отделение Техаса от США

Отделение Техаса от США и Шотландии от Великобритании - это "вопрос будущего". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Двойные стандарты в этом вопросе цветут махровым цветом. С точки зрения западного мира, право народов на самоопределение, на провозглашение независимости, присоединение к государству, с которым есть историческая и культурная общность, конечно, существует, но только в конкретных, выгодных ему [западному миру] случаях", - сказал Медведев, выступая в пятницу на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Он пояснил, что имеет в виду вхождение в состав США Калифорнии и Техаса.
"Кстати, посмотрим еще, что там будет на тему отделения Техаса от США или [на тему] Шотландии и Великобритании. Но это вопрос будущего", - отметил Медведев.