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В Минюсте предложили закрепить в законе понятие русофобии и ввести за нее ответственность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Понятие русофобии должно быть закреплено в российском законодательстве, а за русофобскую деятельность должна быть установлена ответственность. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, выступая на сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках Петербургского международного юридического форума.

"Совершенно четко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятие русофобии, формирование механизмов, предупреждение распространения информации, враждебной к России, и установление ответственности за русофобскую деятельность", - сказал он.

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