В Минюсте предложили закрепить в законе понятие русофобии и ввести за нее ответственность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Понятие русофобии должно быть закреплено в российском законодательстве, а за русофобскую деятельность должна быть установлена ответственность. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, выступая на сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках Петербургского международного юридического форума.