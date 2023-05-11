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Министр обороны Британии Уоллес подтвердил передачу ВСУ ракет большой дальности Storm Shadow

Британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, передает Sky News. Издание сообщило, что часть ракет уже находится на Украине. В ходе выступления в палате общин министр уточнил, что ракеты "сейчас направляются в страну или находятся в ней". По словам Уоллеса, передача этих систем даст Украине "лучший шанс защитить себя" от России. Киев ранее призывал западных союзников отправить украинской армии это вооружение, однако, отмечает Sky News, США и другие страны не желают его поставлять, опасаясь эскалации с Россией. Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная Великобританией и Францией. Ранее канал CNN писал, что Великобритания поставила Украине ракеты Storm Shadow. Киев заверил Лондон в том, что он не будет применять Storm Shadow для ударов по регионам России, утверждает источник СМИ.

Министр обороны Британии Уоллес подтвердил передачу ВСУ ракет большой дальности Storm Shadow
© Газета.Ru
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