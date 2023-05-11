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СК РФ установил факты участия в рядах ВСУ наемников из более 70 стран

Следственный комитет РФ установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины наемников из более чем 70 стран.

СК РФ установил факты участия в рядах ВСУ наемников из более 70 стран
© ТАСС

Об этом в четверг сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на конференции Конституционного суда, которая проходит в рамках Петербургского международного юридического форума.

"Установлены факты вербовки и участия в военных действиях наемников - приверженцев нацистского режима из более чем 70 государств, в основном Европы и Америки, проводящих наиболее активную антироссийскую политику", - сказал он.

Бастрыкин отметил, что уже достаточно хорошо известно, как объединенная Европа помогает киевскому режиму - прежде всего оружием.

"И реализуется лозунг "Война с Россией до последнего украинца", - заключил глава СК.

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