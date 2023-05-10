Беспилотники ВСУ пытались атаковать военный объект в Воронежской области

В Воронежской области два украинских беспилотника пытались атаковать военный объект, сообщил в среду губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", - написал он.
По словам главы региона, в Воронежской области реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности.
"Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Гусев.