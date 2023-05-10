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В Воронежской области два беспилотника ВСУ пытались атаковать военный объект

В Воронежской области два украинских беспилотника пытались атаковать военный объект, сообщил в среду губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Беспилотники ВСУ пытались атаковать военный объект в Воронежской области
© ТАСС

"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", - написал он.

По словам главы региона, в Воронежской области реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности.

"Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Гусев.

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