Адмирал Бауэр: главком ВСУ Залужный отказался от встречи с главами генштабов НАТО

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался от переговоров с начальниками генштабов НАТО из-за "напряженной ситуации", сообщает ТАСС. "Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО", - заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на открытии заседания. Бауэр отдельно добавил, что Залужный отказался даже от формата видеоконференции. Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что поговорил по телефону с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Залужный отметил, что он рассказал Милли об обстановке на фронте и подготовке к дальнейшим шагам украинской армии. Кроме того, украинский главнокомандующий выразил благодарность коллеге за очередной пакет военной помощи Украине.