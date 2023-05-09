Присяжные признали Дональда Трампа виновным в домогательствах по делу 27-летней давности

Присяжные в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над журналисткой Э. Джин Кэрролл в примерочной нью-йоркского универмага 27 лет назад. Федеральное жюри в Нью-Йорке заявило, что Трамп не несет ответственности за изнасилование, но виновен в сексуальных домогательствах и клевете.

Бывший президент сказал в интервью Fox News, что он подаст апелляцию на решение по делу Э. Джин Кэрролл, заявив, что он "абсолютно понятия не имеет, кто она такая". "Этот вердикт - позор, - заявил Трамп. - Это продолжение величайшей политической "охоты на ведьм" в истории". "Мы подадим апелляцию. Назначенный (Хиллари) Клинтон судья очень плохо с нами поступил, - сказал бывший глава Белого дома. - И (Кэрролл) - тоже человек Клинтона".

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"Непобедимая старушка" рассказала суду об изнасиловании Трампа и о годах страданий, пишет Guardian. Жюри присяжных во вторник совещалось менее трех часов. Оно не установило, что Трамп изнасиловал Кэрролл, но признало его виновным в нанесении побоев.

Этот вердикт впервые юридически клеймит бывшего президента США как "сексуального хищника", отметили наблюдатели. Но поскольку это результат гражданского, а не уголовного дела, единственная юридическая санкция, с которой столкнется Трамп, - финансовая. 79-летняя Кэрролл на склоне лет станет миллионершей. Жюри присяжных вынесло решение о выплате ей около 5 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций: около 2 миллионов долларов по обвинению в сексуальном насилии и около 3 миллионов долларов за клевету - за то, что Трамп назвал ее "лгуньей" и назвал ее обвинения "мошенничеством". Бывшему президенту было предписано выплатить бывшей журналистке, а теперь блогерше два миллиона долларов.

Перед тем, как был зачитан вердикт по весьма спорному делу, судья Льюис А. Каплан предупредил присутствующих в зале суда: "Не кричать. Никаких прыжков вверх-вниз. Никакого шума за дверью".

Во время слушаний Кэрролл утверждала, что Трамп изнасиловал ее в универмаге Bergdorf Goodman, находящемся через дорогу от "Башни Трампа" на Манхэттене "где-то в 1996 году". По словам Кэрролл, у них была случайная встреча в магазине, где Трамп покупал подарок для "девочки". Она сказала, что он попросил у нее совета, и они вместе ходили по магазинам, прежде чем он толкнул ее в примерочную и напал на нее. Трамп и его юридическая команда настаивают на том, что обвинения Кэрролл были сфабрикованы, а первоначальная реакция бывшего президента включала обвинение в том, что журналистка была мотивирована желанием продать копии своей книги. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил присяжным в заключительных прениях сторон в понедельник, что история Кэрролл "слишком надуманная, чтобы в нее можно было поверить". Он повторил заявление, в котором говорилось, что она, подав иск, компенсировала расходы на издание своих мемуаров 2019 года, и утверждал, что она хотела очернить Трампа по политическим причинам.

В деле Кэрролла присяжные из трех женщин и шести мужчин были убеждены уверенными показаниями Кэрролл в течение трех дней в суде, когда она описала сексуальное насилие в раздевалке нью-йоркского универмага в 1996 году, отмечают наблюдатели. Кэрролл назвала себя "абсолютно очарованной" болтовней Трампа и сказала, что она "была рада" пойти с ним в отдел нижнего белья. Она сказала суду, что он "схватил" боди и сказал ей примерить его. "Я не собиралась его надевать. Я сказала: "Вы наденете это, это ваш цвет", - пояснила она в суде. Кэрролл добавила, что Трамп предложил им обоим примерить его, и указал на гримерку. По ее словам, она не воспринимала происходящее всерьез, думая, что все это большая шутка. Настроение, по ее словам, быстро изменилось после того, как они вошли в примерочную. "Он немедленно закрыл дверь и толкнул меня к стене. Он толкнул меня так сильно, что у меня закружилась голова. Я была очень растеряна", - сказала она. Говоря тихо и медленно, она сообщила присяжным, что Трамп изнасиловал ее. Этот факт, несмотря на все старания стороны истицы, не был подтвержден в суде.

Адвокат Трампа Такопина заявил, что воспользуется словами Кэрролл, чтобы опровергнуть ее обвинения. Он также сказал, что покажет, как бывший обозреватель журнала Elle сговорилась с друзьями, чтобы ложно обвинить бывшего президента. Все они, утверждал адвокат, "ненавидели" Трампа и его политику. Сам Трамп не давал показаний во время слушаний в суде.

Но после семи дней свидетельских показаний Такопина не смог сделать ни того, ни другого, и присяжные встали на сторону Кэрролл, которая убедила их в том, что нападение сделало ее неспособной иметь романтические отношения. Она заявила в последний день слушаний, что Трамп "подорвал ее репутацию", а журнал Elle якобы из-за этого уволил ее через несколько месяцев. "Я родилась в 1943 году. Я представитель молчаливого поколения. Женщин вроде меня учили держать голову высоко и не жаловаться, - сказала она. - Я бы никогда не позвонила в полицию из-за того, чего мне было стыдно". Кэрролл сказала, что держала нападение в секрете более двух десятилетий по тем же причинам. "Я никогда не собиралась говорить о том, что сделал Дональд Трамп", - сказала она. По ее словам, она захотела высказаться, когда движение #MeToo стало популярным и женщины в США рассказали о случаях сексуальных посягательств и домогательств. Кэрролл сказала, что считает Трампа "злом" и "ужасным" президентом, но отрицает подачу иска против него из-за своих политических взглядов.