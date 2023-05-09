Присяжные признали Дональда Трампа виновным в домогательствах по делу 27-летней давности
Присяжные в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над журналисткой Э. Джин Кэрролл в примерочной нью-йоркского универмага 27 лет назад. Федеральное жюри в Нью-Йорке заявило, что Трамп не несет ответственности за изнасилование, но виновен в сексуальных домогательствах и клевете.
Бывший президент сказал в интервью Fox News, что он подаст апелляцию на решение по делу Э. Джин Кэрролл, заявив, что он "абсолютно понятия не имеет, кто она такая". "Этот вердикт - позор, - заявил Трамп. - Это продолжение величайшей политической "охоты на ведьм" в истории". "Мы подадим апелляцию. Назначенный (Хиллари) Клинтон судья очень плохо с нами поступил, - сказал бывший глава Белого дома. - И (Кэрролл) - тоже человек Клинтона".
"Непобедимая старушка" рассказала суду об изнасиловании Трампа и о годах страданий, пишет Guardian. Жюри присяжных во вторник совещалось менее трех часов. Оно не установило, что Трамп изнасиловал Кэрролл, но признало его виновным в нанесении побоев.
Этот вердикт впервые юридически клеймит бывшего президента США как "сексуального хищника", отметили наблюдатели. Но поскольку это результат гражданского, а не уголовного дела, единственная юридическая санкция, с которой столкнется Трамп, - финансовая. 79-летняя Кэрролл на склоне лет станет миллионершей. Жюри присяжных вынесло решение о выплате ей около 5 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафных санкций: около 2 миллионов долларов по обвинению в сексуальном насилии и около 3 миллионов долларов за клевету - за то, что Трамп назвал ее "лгуньей" и назвал ее обвинения "мошенничеством". Бывшему президенту было предписано выплатить бывшей журналистке, а теперь блогерше два миллиона долларов.
Перед тем, как был зачитан вердикт по весьма спорному делу, судья Льюис А. Каплан предупредил присутствующих в зале суда: "Не кричать. Никаких прыжков вверх-вниз. Никакого шума за дверью".
Во время слушаний Кэрролл утверждала, что Трамп изнасиловал ее в универмаге Bergdorf Goodman, находящемся через дорогу от "Башни Трампа" на Манхэттене "где-то в 1996 году". По словам Кэрролл, у них была случайная встреча в магазине, где Трамп покупал подарок для "девочки". Она сказала, что он попросил у нее совета, и они вместе ходили по магазинам, прежде чем он толкнул ее в примерочную и напал на нее. Трамп и его юридическая команда настаивают на том, что обвинения Кэрролл были сфабрикованы, а первоначальная реакция бывшего президента включала обвинение в том, что журналистка была мотивирована желанием продать копии своей книги. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил присяжным в заключительных прениях сторон в понедельник, что история Кэрролл "слишком надуманная, чтобы в нее можно было поверить". Он повторил заявление, в котором говорилось, что она, подав иск, компенсировала расходы на издание своих мемуаров 2019 года, и утверждал, что она хотела очернить Трампа по политическим причинам.
В деле Кэрролла присяжные из трех женщин и шести мужчин были убеждены уверенными показаниями Кэрролл в течение трех дней в суде, когда она описала сексуальное насилие в раздевалке нью-йоркского универмага в 1996 году, отмечают наблюдатели. Кэрролл назвала себя "абсолютно очарованной" болтовней Трампа и сказала, что она "была рада" пойти с ним в отдел нижнего белья. Она сказала суду, что он "схватил" боди и сказал ей примерить его. "Я не собиралась его надевать. Я сказала: "Вы наденете это, это ваш цвет", - пояснила она в суде. Кэрролл добавила, что Трамп предложил им обоим примерить его, и указал на гримерку. По ее словам, она не воспринимала происходящее всерьез, думая, что все это большая шутка. Настроение, по ее словам, быстро изменилось после того, как они вошли в примерочную. "Он немедленно закрыл дверь и толкнул меня к стене. Он толкнул меня так сильно, что у меня закружилась голова. Я была очень растеряна", - сказала она. Говоря тихо и медленно, она сообщила присяжным, что Трамп изнасиловал ее. Этот факт, несмотря на все старания стороны истицы, не был подтвержден в суде.
Адвокат Трампа Такопина заявил, что воспользуется словами Кэрролл, чтобы опровергнуть ее обвинения. Он также сказал, что покажет, как бывший обозреватель журнала Elle сговорилась с друзьями, чтобы ложно обвинить бывшего президента. Все они, утверждал адвокат, "ненавидели" Трампа и его политику. Сам Трамп не давал показаний во время слушаний в суде.
Но после семи дней свидетельских показаний Такопина не смог сделать ни того, ни другого, и присяжные встали на сторону Кэрролл, которая убедила их в том, что нападение сделало ее неспособной иметь романтические отношения. Она заявила в последний день слушаний, что Трамп "подорвал ее репутацию", а журнал Elle якобы из-за этого уволил ее через несколько месяцев. "Я родилась в 1943 году. Я представитель молчаливого поколения. Женщин вроде меня учили держать голову высоко и не жаловаться, - сказала она. - Я бы никогда не позвонила в полицию из-за того, чего мне было стыдно". Кэрролл сказала, что держала нападение в секрете более двух десятилетий по тем же причинам. "Я никогда не собиралась говорить о том, что сделал Дональд Трамп", - сказала она. По ее словам, она захотела высказаться, когда движение #MeToo стало популярным и женщины в США рассказали о случаях сексуальных посягательств и домогательств. Кэрролл сказала, что считает Трампа "злом" и "ужасным" президентом, но отрицает подачу иска против него из-за своих политических взглядов.
Трамп лидирует в опросах о выдвижении кандидата в президенты от республиканцев в 2024 году с большим отрывом, но вердикт усугубляет его юридические проблемы. В прошлом месяце он не признал себя виновным по 34 уголовным обвинениям в фальсификации деловых документов в связи с выплатой денег за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс во время выборов 2016 года. Трампу, скорее всего, также будут предъявлены уголовные обвинения за его попытки фальсифицировать результаты выборов 2020 года в штате Джорджия. Он также является объектом федерального расследования его действий во время выборов 2020 года и их последствий, включая нападение на Капитолий США и сокрытие секретных документов в его поместье в Мар-а-Лаго. В отношении Трампа также ведется гражданский иск в штате Нью-Йорк по поводу его деловых и налоговых отношений.